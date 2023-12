Crédit Agricole CIB, première émission de Sukuk en € depuis 2019 par l’IsDB

La Banque Islamique de Développement (IsDB) a marqué l’histoire financière avec l’émission réussie d’un Sukuk d’un montant significatif de 550 millions d’euros le mardi 7 novembre. Cette opération représente la première émission publique de Sukuk en euros depuis 2019, renforçant la position de l’IsDB en tant qu’acteur régulier et influent sur le marché des Sukuk, traditionnellement dominé par les émissions en USD.

Un jalon important pour la finance islamique

L’IsDB, émetteur habitué du marché des Sukuk en USD, a déjà réalisé deux émissions en 2023. Cette nouvelle émission en euros est un événement marquant, soulignant l’élargissement de l’accès de l’IsDB aux marchés financiers internationaux.

L’émission a été réalisée sous le format Reg S, dans le cadre du programme d’émission de certificats fiduciaires de 25 milliards USD de l’IsDB, illustrant la confiance et la solidité de l’institution sur le marché global.

Une stratégie de communication et de commercialisation rigoureuse

Avant cette émission historique, l’IsDB a organisé une série de conférences téléphoniques et de réunions à Londres et à Paris le lundi 30 octobre, pour préparer le terrain à cette émission de Sukuk de référence à 5 ans en euros.

Le processus de commercialisation minutieux a conduit à l’annonce des premières indications de prix le lundi 6 novembre, avec une conclusion des prix attendue le lendemain. Le carnet d’ordres a rapidement grimpé à 580 millions EUR, témoignant de l’intérêt marqué des investisseurs pour cette émission.

Répartition et allocation des sukuk

Les Sukuk ont connu une distribution équilibrée, avec plus de 40 % des allocations hors du Moyen-Orient, attirant principalement des investisseurs « buy-and-hold », y compris des banques centrales et des institutions officielles.

Crédit Agricole CIB a joué un rôle clé en intervenant en tant que teneur de livres associé, affirmant ainsi son expertise et sa présence sur le marché des finances islamiques.

La portée et l’impact de l’IsDB sur la scène internationale

Cette émission est la troisième de l’IsDB sur le marché de la dette publique européenne et représente la première émission de Sukuk en euros depuis 2019 au niveau mondial, marquant un tournant pour la finance islamique sur les marchés internationaux.

La La Banque Islamique de Développement, basée à Djeddah et fondée en 1974, avec ses 57 pays membres à travers diverses régions du monde, se consacre à promouvoir le développement humain, la lutte contre la pauvreté, l’amélioration de la santé, de la gouvernance et de l’éducation. Avec un actif total de 36,1 milliards USD et un ratio dette/fonds propres de 166,3 % en 2022, l’IsDB se distingue comme le seul émetteur noté Aaa/AAA de la région MENA, et la seule entité islamique au monde avec cette notation.

A propos de la La Banque Islamique de Développement IsDB

La Banque Islamique de Développement (IsDB) est une institution financière multilatérale de développement, basée à Djeddah, en Arabie Saoudite. Fondée en 1974, elle compte 57 pays membres, principalement issus du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Sud.

L’objectif principal de l’IsDB est de promouvoir le développement humain dans ses pays membres et dans les communautés musulmanes des pays non membres. Elle se concentre sur des domaines clés tels que la lutte contre la pauvreté, l’amélioration de la santé et de la gouvernance, et la promotion de l’éducation, en accord avec les principes de la finance islamique.

La finance islamique, sur laquelle se base l’IsDB, est un système financier qui respecte les principes de la charia, la loi islamique. Cela implique, entre autres, l’interdiction de l’intérêt (riba), l’investissement dans des activités économiques respectant les principes éthiques de l’Islam et le partage des risques et des profits entre les parties impliquées.

Avec un actif total de 36,1 milliards USD et un ratio dette/fonds propres de 166,3 % en 2022, l’IsDB est non seulement un acteur majeur de la finance islamique, mais aussi le seul émetteur noté Aaa/AAA dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et la seule entité islamique dans le monde avec cette notation élevée. Cette position lui permet d’avoir un impact significatif dans le développement des infrastructures, des services sociaux et économiques dans ses pays membres.

A propos du Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) est la branche de banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, l’un des principaux groupes bancaires en Europe. Fondée en France, Crédit Agricole CIB offre une large gamme de produits et services financiers, principalement aux clients institutionnels et aux entreprises.

Les domaines d’expertise de Crédit Agricole CIB comprennent :

Financement d’entreprises et d’investissement : Offre des solutions de financement pour les grandes entreprises et les institutions, incluant les crédits syndiqués, le financement de projets, le financement d’acquisition, etc. Marchés des capitaux : Propose des services dans les domaines des marchés de capitaux, y compris la gestion de dette, les opérations sur les marchés monétaires et de changes, les produits dérivés, et autres. Services bancaires d’investissement : Fournit des conseils en matière de fusions et acquisitions, de restructuration financière, et offre d’autres services consultatifs. Banque de transactions : Inclut les services de gestion de trésorerie, de trade finance, et de financement des chaînes d’approvisionnement. Gestion des actifs et des fonds : Propose des solutions de gestion d’actifs et des services aux fonds d’investissement.

Crédit Agricole CIB est également impliqué dans le domaine de la finance durable et responsable, s’efforçant d’intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses activités et ses offres de produits.

En tant que teneur de livres associé pour l’émission de Sukuk de la Banque Islamique de Développement, Crédit Agricole CIB a démontré sa capacité à opérer dans le domaine de la finance islamique, un secteur qui requiert une expertise spécifique en raison de ses principes et règles uniques.

En conclusion

L’émission réussie de Sukuk en euros par l’IsDB, avec le soutien de Crédit Agricole CIB, non seulement renforce la position de l’IsDB en tant qu’institution financière islamique de premier plan, mais ouvre également de nouvelles perspectives pour la finance islamique sur les marchés financiers mondiaux. Cette initiative marque un pas significatif vers une intégration plus poussée de la finance islamique dans le système financier mondial, offrant des opportunités diversifiées aux investisseurs et contribuant au développement économique global.