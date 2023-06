Le sukuk, les obligations islamiques

La finance islamique, avec ses principes éthiques uniques et sa vision centrée sur l’équité, a introduit de nombreux outils financiers innovants. Parmi eux, le Sukuk se distingue. Souvent comparé aux obligations conventionnelles, le Sukuk offre une nouvelle perspective sur la mobilisation des capitaux. Préparez-vous à plonger dans l’univers fascinant du Sukuk.

Le Sukuk : qu’est-ce que c’est ?

Le Sukuk, souvent appelé « obligation islamique », est un instrument financier qui se conforme aux principes de la finance islamique. Il s’agit essentiellement de certificats d’investissement basés sur des actifs tangibles. Les détenteurs de Sukuk ont une part de propriété dans l’actif sous-jacent et ont droit à un revenu provenant de cet actif.

Mais le Sukuk n’est pas une obligation. Les obligations sont des dettes, tandis que le Sukuk est une forme de partenariat. C’est une différence fondamentale qui reflète la philosophie unique de la finance islamique.

La question se pose alors : comment fonctionne exactement le Sukuk ? Et comment évite-t-il les intérêts, ou Riba, qui sont interdits en islam ?

Comment fonctionne le Sukuk ?

La mécanique du Sukuk est ingénieuse. Il commence par la création d’une entité spéciale qui achète un actif avec l’argent recueilli auprès des investisseurs. Les investisseurs reçoivent alors des certificats de Sukuk qui représentent leur part de propriété dans l’actif.

Les revenus de l’actif sont ensuite distribués aux détenteurs de Sukuk. Ces revenus peuvent provenir de la location, de la vente ou de l’utilisation de l’actif. À la fin de la période du Sukuk, l’actif est vendu et le produit est distribué aux détenteurs de Sukuk.

C’est un processus qui respecte à la fois les principes islamiques et les exigences du financement moderne. C’est un véritable exemple d’innovation financière.

Applications et avantages du Sukuk

Le Sukuk a un large éventail d’applications en finance islamique et a été utilisé pour financer des projets dans divers secteurs, y compris l’immobilier, les infrastructures, l’éducation et la santé.

Financement d’infrastructures : Le Sukuk est un outil de choix pour le financement d’infrastructures, comme les autoroutes, les aéroports et les projets énergétiques.

Immobilier : Le Sukuk peut être utilisé pour financer des projets immobiliers, notamment les centres commerciaux, les parcs industriels et les complexes résidentiels.

Services publics : Le Sukuk peut également aider à financer des services publics, tels que l’éducation, la santé et les services sociaux.

Le Sukuk offre de nombreux avantages. Il offre une solution de financement conforme à la charia, encourage la participation des investisseurs en partageant le risque et le profit, et contribue à la mobilisation des capitaux pour des projets d’importance sociale et économique. Au fur et à mesure que notre monde devient plus conscient de l’importance de l’éthique et de l’équité en finance, le Sukuk pourrait bien jouer un rôle majeur dans la définition de l’avenir financier.

Le Sukuk est un produit financier appelé obligation dans la finance conventionnelle, qui a trait à un élément (actif) concret, et dont le paiement ou la rémunération se déroule à échéance fixe. Son propriétaire possède un droit de créance, ce qui lui permet de percevoir une part du profit tiré du placement de son Sukuk dans un domaine licite.